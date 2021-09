Schwarzwald-Baar-Kreis vor 25 Minuten

Fehlende Luftreiniger, Maskenpflicht mit ungewissem Ausgang und die Frage: Wie gut sind die Schulen auf das neue Schuljahr vorbereitet?

An welchen Schulen es zum Schulstart am Montag noch keine Luftreiniger geben wird, welche Probleme ein Elternbeiratsvorsitzender sieht und warum so mancher Schulleiter vor lauter Stress nicht einmal Zeit für ein Telefonat hat. Ein kurzer Streifzug durch die Schulen im Kreis.