Der 24-jährige Enrico Cobabus aus Rottweil spendete vor zwei Jahren Stammzellen an eine krebskranke Frau aus Wutöschingen. Vor wenigen Wochen trafen die beiden sich zum ersten Mal. Wer ist der Mann? Warum entschied er sich für die Spende? Und wie läuft so etwas überhaupt ab?

Er liegt im Bett, um ihn herum Maschinen, Schläuche und Piepsen. In seinem Arm stecken zwei Zugänge. Sein Blut fließt heraus in die Schläuche, durch einen Filter und wieder zurück in seinen Körper – drei Stunden lang. Aus dem Filter tropft