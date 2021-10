Schwarzwald-Baar vor 9 Stunden

Entwarnung: Vorerst keine Tigermücken im Schwarzwald-Baar-Kreis – Aber auch diese Art kann Krankheiten übertragen

Ein Bild in einer Facebook-Gruppe zeigt ein totes Insekt in VS-Schwenningen, das einer Asiatischen Tigermücke sehr ähnlich sieht. Einige Nutzer melden ähnliche Sichtungen in der Region. Doch was bedeutet dieser Fund? Der SÜDKURIER hat nachgefragt, welche Stechmücken sich derzeit hier tummeln.