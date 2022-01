Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Egal ob Gas oder Pellets: Wer momentan heizen will, muss tief in die Tasche greifen – wir erklären warum und wo sich der ein oder andere Euro sparen lässt

Über 1000 Euro mehr im Jahr fürs Gas, 140 Euro mehr für eine Tonne Pellets? In Teil eins unserer neuen Serie geht es ums Heizen. Der Geschäftsführer der Stadtwerke VS und der Geschäftsführer der best:Pellets Handelsgemeinschaft mit Sitz in Donaueschingen erklären, warum die Preise so erhöht werden mussten. Energieberater Jonas Pischner zeigt, wie man ganz einfach ein paar Euro sparen kann im Alltag – ohne frieren zu müssen.