Schwarzwald-Baar-Kreis vor 40 Minuten

„Die Welt ist für uns gerade schwarz-weiß“: Drei Tätowierer erzählen, wie sie mit dem seit Januar geltenden Farben-Verbot leben und arbeiten müssen

Sie ist ein bisschen weniger bunt seit Januar: Die Welt von Dede Hegenbauer in Hüfingen, von David Piovano in Schwenningen und von Jürgen Müller in Villingen. Seit die EU bestimmte Stoffe in den Tattoo-Farben verboten hat, mussten sie Ware im Wert von über Tausend Euro entsorgen. Verständnis für das Verbot haben sie keines. Die Probleme in ihrer Branche liegen ihrer Meinung nach ganz woanders.