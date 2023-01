Schwarzwald-Baar vor 3 Stunden

Betrügerischer Hausverwalter: So kämpft der ehemalige Finanzbeamte um ein milderes Urteil

Start in die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht Konstanz. Der Angeklagter stellt 20 von über 90 Betrugsfälle in Abrede. Doch der Berufungsprozess kann auch in eine härtere Strafe münden.