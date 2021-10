Ob Elektrofachmann, Sanitär- oder Baufirma: Die Preise explodieren und einen Termin bekommt man mit Glück in ein paar Monaten. Woran das liegt und worauf sich Kunden einstellen müssen. Wir haben uns bei einzelnen Gewerken einmal umgehört. Heute: Garten- und Landschaftsbauer.

Die meisten Anrufe bekommt Detlev Pfundstein immer am Montagmorgen. Ab 7.30 Uhr klingelt das Telefon in der Gartengestaltungsfirma Späth auf der Schwenninger Steig. Am anderen Ende sind dann oft Hausbesitzer, Gartenbesitzer oder solche, die es