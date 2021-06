von Helen Moser

Nur gut zwei Wochen, nachdem die Bürgerteststelle beim Gesundheitszentrum Burger in Schonach eröffnet hat, ist schon wieder Schluss. An diesem Dienstag hat die Einrichtung zum letzten Mal geöffnet, ab Mittwoch stellt das Testzentrum dann seinen Betrieb ein. Das teilt das Gesundheitszentrum am Montag mit. Der Grund: Da die Drei-G-Regelung im Schwarzwald-Baar-Kreis dank der niedrigen Inzidenz für die meisten Aktivitäten nicht mehr gilt, wird die Testmöglichkeit kaum mehr nachgefragt. Schon am Montag sei kaum mehr etwas los gewesen, heißt es aus dem Gesundheitszentrum.

Gemischte Gefühle

Dort blickt man mit gemischten Gefühlen auf diese Schließung nur weniger Wochen nach der Eröffnung der Teststelle. Einerseits sei es ärgerlich, dass die viele Organisation und Vorbereitung sich damit nur bedingt ausgezahlt hatte. Andererseits sind die Verantwortlichen froh, die Zusatzbelastung des Testzentrums los zu sein und sich wieder auf das eigentliche Kerngeschäft des Gesundheitszentrums konzentrieren zu können.

Auch für die Sport- und Wellness-Aktivitäten des Gesundheitszentrums wird seit dieser Woche kein Drei-G-Nachweis mehr benötigt. Auch das sei ein Grund für die Schließung der Teststelle, die ursprünglich vor allem für diejenigen gedacht war, die weder genesen noch geimpft sind, aber trotzdem an den Angeboten des Gesundheitszentrums teilnehmen wollen.