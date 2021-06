Seit Wochenbeginn ist die Sporthalle Schonach für den Schul- und Vereinssport geöffnet. Durch die aktuelle Öffnungsstufe ist das Sporttreiben in geschlossenen Räumen mit einem negativen Testergebnis wieder möglich, teilt die Gemeindeverwaltung Schonach mit.

Das Warten hat für die Schonacher Sportvereine und die Dom-Clemente-Schule somit ein Ende: Die Sporthalle ist wieder geöffnet. Die ersten Vereinstrainings sind wieder möglich und wurden bereits gut besucht. Zuletzt musste die Gemeindeverwaltung Schonach die Halle durch die Corona-Verordnung im November 2020 schließen.

Test ist Pflicht

Die Halle darf allerdings jetzt nur mit einem negativen Testergebnis, Genesenennachweis oder einer vollständigen Impfung betreten werden. Nur so könne gewährleistet werden, dass eine mögliche Infektion beim Sporttreiben im geschlossenen Raum bestmöglich ausgeschlossen wird, heißt es in der Mitteilung.

„In der Sporthalle ist endlich wieder Leben. Die Angebote der Vereine werden von den Bürger sehr gut angenommen. Man merkt, dass sich viele auf den Vereinssport freuen“, so Benita Hansmann von der Gemeindeverwaltung. „Für Kinder, die in der Schule getestet werden, behält der Testnachweis eine Gültigkeit von 60 Stunden. Kinder unter sechs Jahren müssen nicht getestet werden“, so Hansmann weiter. „Die kommunalen Testzentren können auch für den Vereinssport eine Bescheinigung eines negativen Testergebnisses ausstellen. So steht dem ausgiebigen und kontaktarmen Sport in der Sporthalle nichts mehr im Wege.“