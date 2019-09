von Rita Bolkart

„Es ist alles bereit für drei tolle Tage und ab jetzt steppt der Bock“, begrüßte Festwirt Georg Schilli die Gäste zum 50. Schonacher Volksfest. Zuvor hatte Bürgermeister Jörg Frey mit zwei satten Schlägen das erste Bierfass angezapft und damit die Jubiläumsausgabe offiziell eröffnet.

Jörg Frey, Georg Schilli, Dirk Schuler, Matthias Fehrenbach, Christof Schwer und Wolfgang Schulz zapfen an (von links). | Bild: Rita Bolkart

50 Jahre Schonacher Volksfest seien etwas ganz Besonderes, erklärte Frey und richtete Dankesworte an die Kameraden um den damaligen Kommandanten Wolfgang Bender, die das Volksfest ausriefen. Über die Jahre entwickelten es die Feuerwehrmänner weiter und sorgten dafür dass daraus ein richtig großes Volksfest geworden ist.

Die Musiker der Kurkapelle Schonach Urban Kammerer (von links), Edgar Pfaff und Gottfried Hofmeier waren beim ersten Volksfest in der Kurkapelle aktiv dabei und sind es auch noch beim 50. | Bild: Rita Bolkart

Der Bürgermeister dankte den Aktiven der Feuerwehr, die wieder viel Zeit in die Vorbereitung und den Aufbau investiert hatten und dem Musikverein Schonach, der von der ersten Volksfeststunde an dazu gehört. Pünktlich zum Fassanstich marschierten die Feuerwehrkollegen aus dem Saarländischen St. Wendel ein, die seit 36 Jahren bei keinem Volksfest fehlten.

Die Feuerwehrkameraden aus dem Saarländischen St. Wendel sind im Volksfestfieber und zum 36. Mal dabei. | Bild: Rita Bolkart

Während sich das erweiterte Festzelt rasch füllte, unterhielt die Kurkapelle unter der Leitung von Markus Kammerer die Festbesucher. Der Musikverein begrüßte auch am Festsonntag mit dem Frühschoppenkonzert die Feiernden.

Ihren Auftritt rundeten sie mit ihrer Tischmusik ab, die im ganzen Festzelt die Stimmung noch einmal steigerte. Die Musiker Edgar Pfaff, Gottfried Hofmeier und Urban Kammerer, die auch schon beim ersten Schonacher Volksfest aktiv waren, wurden von Musikerkollegen Joachim Müller für diese Leistung gekrönt.

Die Tischmusik des Musikvereins Kurkapelle Schonach bringt am Sonntag die Festbesucher komplett in Stimmung. | Bild: Rita Bolkart

Für die kleinen Festbesucher verteilte Claudius Hansmann am Samstagabend die Bons für ihre Gratis-Portion Pommes. Diese Familienaktion kam sehr gut an.

Im Wechsel brachten DJ Tobi Bonito und die Cover-Band Edelrock die Volksfestgäste in der Partynacht auf Feiertemperatur mit den Tophits der vergangenen Jahre und den Festzeltklassikern.

Im vollen Festzelt feiert das Partyvolk bis in die frühen Morgenstunden. Für die gute Stimmung ist in diesem Jahr die Band Edelrock zuständig. | Bild: Rita Bolkart

Das wechselhafte Wetter tat der Stimmung keinen Abbruch, die Festbesucher strömten ins Zelt, belagerten die Getränkestände und das Barzelt. Die Kaffeestube, die Tobias Hofmeier organisierte, verwandelte sich in eine nächtliche Gin-Bar und ergänzte ideal das Partyangebot.

Bei Simon Hettich (von links), Adrain Schwer und Claudius Hipp gibt es die Volksfestspezialität, die gegrillten Hähnchen, direkt vom Grill auf den Teller. | Bild: Rita Bolkart

Zum Jubiläumsfest erhielten die Schonacher Besuch von den Feuerwehren St. Märgen, Furtwangen, Triberg, Schönwald, Hornberg und Niederwasser. Und auch ein Junggesellenabschied wurde in der Partynacht ausgiebig zelebriert.

Leonhard Rombach (links) und Manfred Schuler (rechts) gehören zur Volksfesttruppe der ersten Stunde. Von ihrem Wissen profitiert jetzt der frisch gekürte Festwirt Georg Schilli. | Bild: Rita Bolkart

Herbstliche Temperaturen bremsten auch am Sonntag die Festbesucher nicht. Fördervereinsvorsitzender Christof Schwer freute sich darüber und auch den Vortag bewertete er mit größter Zufriedenheit. Feuerwehrkamerad Tobias Ottl begrüßte die Sonntagsgäste und führte sie in Kurzform durch das Programm. Die Blaskapelle Peng unterhielt die Gäste im Festzelt am Sonntagnachmittag mit allem, was die populäre Blasmusik hergibt.