Weil es im Kurort keine Möglichkeit gibt, ukrainische Jugendliche zu unterrichten, richtet die Gemeinschaftsschule Mönchweiler eine Außenklasse ein. Sie ist nur für junge Geflüchtete in Königsfeld.

An der Gemeinschaftsschule in Mönchweiler werden derzeit 18 ukrainische Schüler in der Grundschule und den weiterführenden Klassen unterrichtet. Diese Zahl wird schnell weiter ansteigen. Denn nach den Sommerferien wird es für ältere Schüler eine