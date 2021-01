Mönchweiler Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Kreiserntedank-Plan mit Hintertürchen: Trotz Corona hofft die Landjugend Mönchweiler auf ein großes Fest im Oktober

Wie plant man in Pandemie-Zeiten ein mehrtägiges Fest, bei dem zum jetzigen Zeitpunkt völlig ungewiss ist, ob und in welcher Form es überhaupt stattfinden kann? Vor genau dieser Herausforderung steht derzeit die Landjugend Mönchweiler. Sie will das Kreiserntedankfest vom 1. bis 4. Oktober ausrichten. Ein Hintertürchen lässt sich die Gruppe bislang offen.