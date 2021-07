Der 28. Juli 1921 hat sich in das kollektive Gedächtnis der Löffinger eingebrannt. Es war ein schwüler Sommertag, an dem sich innerhalb weniger Stunden Löffingen in ein Feuermeer verwandelte. 36 Häuser brannten ab.

Ein schreckliches Ereignis war der Löffinger Stadtbrand: Diese Zäsur wird am heutigen 28. Juli, exakt am 100. Gedenktag, von Heimatforscher Rudolf Gwinner und Historiker Jörg Waßmer nochmals in Erinnerung gebracht. So wird heute Abend um 18 Uhr auf