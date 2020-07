Am 10. Juli kam auf dem Hof der Familie Schöndienst das erste Alpaka-Cria zur Welt. Fünf erwachsene Tiere beschützen die kleine Primalia seither.

7,8 Kilogramm pure Flauschigkeit. Was in Sumpfohren am 10. Juli um 10:15 Uhr das Licht der Welt erblickte, lässt viele Herzen höher schlagen und zaubert ein Lächeln ins Gesicht: das Alpaka-Baby Primalia. Bei seinem Anblick lässt sich der Spruch