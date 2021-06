Hüfingen vor 20 Minuten

In Hüfingen strahlt es wieder rot: Eine ganze Branche macht auf ihre Situation aufmerksam

Bei der Aktion Night of Light setzt sich die Veranstaltungsbranche ins rechte Licht – und weist auf deren Probleme in der Corona-Krise hin. Auch in Hüfingen wird es dabei in der Nacht hell.