Hüfingen vor 3 Stunden

Eine vergiftete Katze in Hüfingen sorgt für Wirbel auf Facebook– ist aktuell ein Katzenfeind in der Region unterwegs?

Der Fall einer vergifteten Katze aus Hüfingen hat in der vergangenen Woche in einer Facebook-Gruppe für Unruhe sorgt. Vorfälle dieser Art gab es in den vergangenen Jahren in der Region immer wieder. Aber wie groß ist diese Gefahr aktuell? Wie erkennt man vergiftete Katzen? Und wie können Besitzer ihre Tiere schützen?