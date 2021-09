Die katholischen Gläubigen in Hüfingen und Bräunlingen haben ab Sonntag wieder einen eigenen Pfarrer. Nach einem dreiviertel Jahr Vakanz wird Pfarrer Norbert Nutsugan Leiter der Seelsorgeeinheit Auf der Baar.

In der Seelsorgeeinheit Auf der Baar herrscht Freude. Am Sonntag beginnt der neue Pfarrer Norbert Nutsugan seinen Dienst. Um 10.30 Uhr feiert der Priester in der Bräunlinger Stadtkirche „Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel“ gemeinsam