Hüfingen vor 42 Minuten

Die Fasnet findet einen Weg: Narren treiben am Schmotzige auch in Hüfingen ihr Unwesen

Ob Schule oder Rathaus: In Hüfingen sind die Narren los. Am Donnerstagmorgen trieben sie ihren Schabernack in der Stadt – und tauchten dabei auch vor dem Rathaus auf.