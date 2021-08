Veranstaltungstechniker Peter Hübsch wollte in der Krise aktiv werden und selbst als Veranstalter auftreten. Alles war bereit – nur der Kartenverkauf lief zu schlecht. Das auf mehrere Wochenenden aufgeteilte Festival muss nun abgesagt werden.

Eigentlich wollte er den Menschen in der Coronazeit wieder mal etwas bieten, sagt Veranstaltungstechniker Peter Hübsch. Da er mit seiner Firma in der Krise so gut wie keine Beschäftigung hat, wollte er selbst eine Corona-konforme Veranstaltung auf