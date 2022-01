Geisingen vor 1 Stunde

Stadtkämmerer wird Bürgermeister: Rainer Betschner verlässt Geisingen im April in Richtung Fluorn-Winzeln

Bei der Wahl in der 3100 Einwohner zählenden Doppelgemeinde erhielt Rainer Betschner am Sonntag bei einer Wahlbeteiligung von 61,5 Prozent ein deutliches Votum. Nun sucht Geisingen in drei Jahren den dritten Kämmerer.