Marcel Wehrle, Vorsitzender des FC 07 Furtwangen, war mit dem Besuch bei der Hauptversammlung sehr zufrieden. Besonders begrüßte er Bürgermeister Josef Herdner, der wieder einmal den Weg zum Fußballclub gefunden hatte, sowie den Sportverbandsvorsitzenden Norbert Staudt und alle Ehrenmitglieder.

Aus den Tätigkeitsberichten ging hervor, dass sich die erste Mannschaft nach anfänglichen Problemen in der Bezirksliga etablieren konnte und eine überragende Rückrunde spielte. Dazu kam noch der Gewinn des Bezirkspokals mit einem 4:0-Sieg im Endspiel gegen St. Georgen in Geisingen und der Sieg beim Schwarzwaldpokal in Mönchweiler. Wehrle bedankte sich bei allen Trainern, Betreuern und allen, die im abgelaufenen Jahr durch ihre Mithilfe dazu beigetragen hatten, dass es ein erfolgreiches Jahr wurde.

Der Kassenbericht wurde von Geschäftsführer Oliver Dold vorgelesen. Dieser berichtete von vielen Veranstaltungen, unter anderem dem sehr erfolgreichen Christkindlmarkt und dem Sportfest. Durch diese Veranstaltungen konnte man einen sehr guten Kassenbericht vorlegen, was auch von den anwesenden Mitgliedern mit Beifall bedacht wurde.

Bürgermeister Josef Herdner beglückwünschte die erste Mannschaft für ihre überragende Rückrunde und bedankte sich ebenfalls bei allen Trainern und Betreuern für deren großartige Arbeit im vergangenen Jahr. Für die Zukunft versprach er, dass die Stadt weiter den Verein bei verschiedenen Tätigkeiten unterstützen werde, so auch bei der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED-Strahler. Er wünschte für die laufende Runde allen Mannschaften viel Erfolg.

Bei den Wahlen gab es nur wenig Veränderungen. So wurde Simon Tritschler, bisher Jugendvorsitzender, für Lukas Schmitz zum neuen dritten Vorsitzenden gewählt. Felix Disch ist der Nachfolger von Tritschler. Zum Schluss dankte Marcel Wehrle noch dem Rentnerteam, das sich einmal wöchentlich im Stadion trifft, um verschiedene anfallende Arbeiten in der Sportanlage durchzuführen.