von Stefan Heimpel

Direktvermarktung ist im Trend. Eier in Selbstbedienung gibt es nun auf der Neueck: Am Gasthaus „Hirschen-Cyprian“ steht jetzt ein kleines Häuschen direkt an der ehemaligen Einfahrt zur Tenne des „Hirschen“. Ein Schild an der Tür weist darauf hin: Hier gibt es frische Bio-Eier aus Freilandhaltung. Ergänzt wird das noch durch weitere Angebote wie das Bauernbrot vom Gütenbacher Breiteckhof.

„Hirschen“-Wirtin Stefanie Rosenberger hat sich dieses neue Feld erschlossen, indem sie ein Hühnermobil mit 88 Legehennen anschaffte. Die Landwirtschaft gehörte schon immer zum Gasthaus wie beispielsweise die Charolais-Rinder. Das Rindfleisch aus eigener Zucht sei ein Markenzeichen für den Gasthof, sagt Rosenberger.

Der Nachwuchs ändert alles

Nach der Geburt ihres ersten Kindes – das zweite ist bereits unterwegs – kann sie sich nicht mehr im bisherigen Umfang engagieren. Da habe sich ihr die Frage gestellt, was sie neben der Gastwirtschaft tun könne. Zufällig habe sie ein solches Eier-Häuschen entdeckt und in ihr sei der Gedanke gereift, selbst eines anzuschaffen.

Inzwischen sind die Hühner angekommen und das Häuschen ist aufgebaut. Seit zwei Wochen gibt es nun Eier zum Mitnehmen in diesem Häuschen auf dem Parkplatz des Gasthofs direkt an der Kreuzung der Bundesstraße 500 mit der Landstraße nach Gütenbach.

Als weiteres Angebot hat Stefanie Rosenberger selbst produziertes Griebenschmalz im Angebot, den dafür nötigen Schweinespeck erhält sie von einem örtlichen Landmetzger. Außerdem bietet sie in dem Häuschen Bauernbrot an, das dreimal in der Woche (Montag und Freitag, mittwochs etwas weniger) jeweils gegen 11 Uhr von Brigitte Riesle vom Breiteckhof geliefert wird. Bereits seit 20 Jahren betreibt Brigitte Riesle eine Backstube als Direktvermarktung vom Bauernhof. Das meiste Brot sei zwar vorbestellt, aber es bleibe genug übrig, um das Eier-Häuschen von Stefanie Rosenberger zu beliefern.

Getränke für Wanderer

In den nächsten Tagen soll noch ein Getränkeautomat in Betrieb gehen, der vor allem Wanderern und Radfahrern außerhalb der Öffnungszeiten des Restaurants eine Erfrischung bieten soll.

Die Idee mit dem Eier-Häuschen kam offenbar sehr gut an. Die Nachfrage sei riesig, die Eier aus dem Kühlschrank im Eier-Häuschen gehen immer sehr schnell weg, berichten die Damen. Auch das Brot von Brigitte Riesle sei häufig recht schnell ausverkauft.