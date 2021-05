von Stefan Heimpel

Vor der jüngsten Gemeinderatssitzung in der Furtwanger Festhalle gab es auf dem Schulhof der Friedrichschule einen interessanten Lokaltermin für die Gemeinderäte: Gesamtkommandant Jochen Löffler und Abteilungskommandant Reinhard Dotter stellten den Gemeinderäten das kürzlich in Linach angekommene neue Feuerwehrfahrzeug vor. Die Stadträte zeigten sich beeindruckt von dem neuen Fahrzeug und seiner vielfältigen Ausstattung.

66.000 Euro Zuschuss vom Land

Abteilungskommandant Reinhard Dotter war sehr zufrieden: „Das ist genau das Fahrzeug, wie wir es wollten. Da ist alles berücksichtigt, was wir in Linach brauchen.“ Das neue Fahrzeug kostet mehr als 280.000 Euro. Dafür erhält die Stadt vom Land Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 66.000 Euro. Bestellt wurde das Fahrzeug bereits im November 2019, doch die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge sind zur Zeit sehr lang.

Das mittlere Löschfahrzeug, im Feuerwehrjargon MLF, ist ausgerüstet mit einer modernen Kabine für die mitfahrenden Feuerwehrleute, die so genannte Z-Cab. Insgesamt kann das Fahrzeug mit einer Staffel, das sind sechs Feuerwehrleute, besetzt werden.

Ausstattung wie bei anderen Ortsteilfahrzeugen

Die Ausstattung und die Ausrüstung seien ähnlich angelegt wie in den Fahrzeugen der anderen Ortsteile, so Reinhard Dotter. Das habe den großen Vorteil, dass die Feuerwehrleute aus allen Abteilungen im Einsatz sofort wissen, wo sie bestimmte Gerätschaften finden können. Dieses Konzept habe sich nicht zuletzt auch bei dem Großbrand in Linach beim Sargenhäusle erneut bewährt.

Schnelles Eingreifen am Brandort möglich

In der Kabine stehen bereits zwei Atemschutzgeräte, sodass die erste beiden Feuerwehrleute beim Eintreffen am Einsatzort bereits fertig ausgerüstet sind. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Atemschutzgeräte. Wie auch in den anderen Ortsteilen soll auch in Linach das Fahrzeug einen Tank mit 1000 Liter Löschwasser bekommen, um bei einem Brand mit einem Sofortangriff beginnen zu können.

LED-Lichtmast und Allrad

Weitere Ausstattungsteile neben den üblichen Feuerwehr-Gerätschaften sind ein Stromerzeuger, eine Pumpe und ein hoher LED-Lichtmast zur schnellen Ausleuchtung der Einsatzstelle. Speziell für die Topographie hier im hohen Schwarzwald hat das Fahrzeug außerdem einen Allrad-Antrieb.