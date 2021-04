Furtwangen/Vöhrenbach/Gütenbach Nur für Abonnenten vor 11 Minuten

Inzidenz zwingt die Kinder im Oberen Bregtal wieder nach Hause

Die Kitas und Schulen machen ab Montag wieder zu, zwei Gruppen von St. Martin am Kussenhof in Furtwangen müssen vorab in Quarantäne.