von Stefan Heimpel

Ist etwas über die Zukunft des Studentenwohnheims Albert-Schweitzer-Haus in der Albert-Schweitzer-Straße bekannt? Diese Frage wurde am Ende der Gemeinderatssitzung in Furtwangen aus dem Rat an die Stadtverwaltung gerichtet. Offensichtlich würden hier alle Zimmer geräumt. Doch weder der Stadtverwaltung noch den anderen Gemeinderäten war etwas dazu bekannt.

Nachfrage beim Studentenwerk bringt Klarheit

Eine Nachfrage unserer Zeitung beim Studierendenwerk Freiburg, welches die Studentenwohnheime in Furtwangen betreibt, brachte Klarheit: Wesentlicher Grund für die Räumung des Hauses ist die Tatsache, dass aktuell die Nachfrage nach Wohnheimplätzen deutlich niedriger sei als üblich, hieß es. Zum Sommersemester ab März seien immer einige Zimmer frei, während zum Wintersemester normalerweise alles ausgebucht sei.

Pandemie macht sich bemerkbar

Aktuell mache sich aber auch die Pandemie deutlich bemerkbar. Denn ein großer Teil des Studiums erfolge seit dem vergangenen Frühjahr online, die Studenten müssten also nicht in dem Umfang wie sonst in Furtwangen vor Ort sein. Das habe bereits im Wintersemester dazu geführt, dass rund 30 Plätze in den Wohnheimen frei blieben. Die Zahl der freien Plätze stieg aber nun zum Beginn des Sommersemesters noch einmal stark an, sodass man problemlos das Albert-Schweitzer-Haus mit seinen 60 Wohnplätzen habe räumen können.

40 freie Zimmer

Selbst jetzt seien in den übrigen Häusern noch etwa 40 Zimmer zu vermieten. Zum einen, so der Vertreter des Studierendenwerkes, sorge dies für einige Einsparungen, wenn das Haus nun einige Monate nicht betreiben werde. Zum anderen habe man jetzt, auch in Gesprächen mit der Hochschule, die Möglichkeit über eine eventuelle Sanierung nachzudenken. Denn das rund 60 Jahre alte Studentenwohnheim könnte sicher die eine oder andere Auffrischung vertragen. Doch hier gebe es aktuell nur Vorüberlegungen, konkret geplant sei noch nichts.