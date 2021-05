von Jürgen Liebau

In der Tennishalle betreibt die Stadt ein Corona-Testzentrum. Da auch für Senioren verstärkt Selbsttests zum Beispiel zum Besuch in einem Alten- und Pflegeheim, Friseur und anderes benötigt werden, wurden in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbus für die Mittwochvormittage jeweils drei Sonderfahrten zu dem Zentrum vereinbart. Nachdem die für den 5. Mai geplanten Sonderfahrten zunächst mangels Genehmigung verschoben werden mussten, liegt der Stadt nun die Zustimmung des Landratsamtes vor. Diese Sonderfahrten finden am Mittwoch, 19., sowie am Mittwoch, 26. Mai, statt.

Der Fahrplan im Detail:

Der Fahrplan sieht an beiden Tagen jeweils wie folgt aus: 8.30 Uhr Abfahrt Rößleplatz, 8.31 Uhr Alte Post, 8.32 Uhr Ilbenstraße, 8.33 Uhr Hinterbreg, 8.34 Uhr Testzentrum. Der Bus wartet bis 9.15 Uhr, bis alle getestet sind. Anschließend ist Rückfahrt zum Rößleplatz. Ausstiege gibt es bei den Haltestellen Hinterbreg, Ilbenstraße, Siedle (nicht Alte Post) und Rößleplatz.

Die zweite Fahrt startet um 9.30 Uhr am Rößleplatz mit folgenden Haltepunkten: 9.31 Uhr Alte Post, 9.32 Uhr Ilbenstraße, 9.33 Uhr Hinterbreg, 9.34 Uhr Testzentrum. Der Bus wartet bis 10.15 Uhr, beziehungsweise bis alle getestet sind. Anschließend ist Rückfahrt zum Rößleplatz mit den oben genannten Aussteigen.

Die dritte Fahrt startet um 10.30 Uhr am Rößleplatz, weitere Stationen sind 10.31 Uhr Alte Post, 10.32 Uhr Ilbenstraße, 10.33 Uhr Hinterbreg, 10.34 Uhr Testzentrum. Der Bus wartet bis etwa 11.15 Uhr, beziehungsweise bis alle getestet wurden. Er hält ebenfalls wieder an den oben genannten Punkten.

Hin- und Rückfahrt kostet 1,50 Euro

Wie Hauptamtsleiter Marcel Schneider betont, handelt es sich um ein Angebot, das an ältere Bürger gerichtet ist. War ursprünglich vorgesehen, die Fahrten kostenlos anzubieten, fällt nun ein Fahrpreis von 1,50 Euro an, das die Hin- und Rückfahrt beinhaltet. Es können je Fahrt maximal sechs Personen befördert werden. Bei Überbelegung muss die nächste Fahrt in Anspruch genommen werden. Am Mittwoch, 2. Juni, werden keine Sonderfahrten angeboten.

Zunächst nur ein Testbetrieb

Wird es danach weitere Sonderfahrten geben? Schneider weist darauf hin, dass es sich um einen Testbetrieb handelt, der anschließend bewertet wird. „Gegebenenfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden“, so Schneider. Es werde um Verständnis gebeten.