von Stefan Heimpel

In den vergangenen Wochen hat sich die Situation bei den Corona-Infektionen deutlich entspannt. So sank die Inzidenz im Schwarzwald-Baar-Kreis vom 1. Mai mit 273,4 auf 52,2 am Donnerstagmorgen. Doch seither stieg sie wieder leicht auf nun 61,2 am Sonntagmorgen. In dieser Zeit gab es in verschiedenen Orten des Kreises immer wieder einzelne Ausbrüche, doch die Zahl der Infektionen sank deutlich.

Längere Zeit keine oder nur wenige Infektionen

Längere Zeit galt dies auch für das obere Bregtal: So gab es in der letzten Zeit in Furtwangen eine einzelne Neuinfektion am 9. Mai und dann wieder am 15. Mai. In Vöhrenbach wurden einzelne Infektionen am 16. Mai und 20. Mai gemeldet. In Gütenbach wurde seit dem 7. Mai keine neue Infektion gemeldet.

Auf kein konkretes Ereignis zurückzuführen

Doch in den vergangenen Tagen gibt es nun 17 neue Corona-Fälle in Furtwangen und Vöhrenbach. Allerdings erläuterte das Landratsamt auf Nachfrage: „Die Fälle der vergangenen Tage im oberen Bregtal sind nicht auf ein konkretes Ereignis zurückzuführen. Das Ausbruchsgeschehen ist weiterhin diffus.“

Am 24. Mai gab es in Furtwangen einen ersten neuen Corona-Fall, am Donnerstag, 27. Mai, kamen vier weitere Fälle hinzu und am Freitagmorgen meldete das Landratsamt weitere sechs Fälle. Am Samstagmorgen gab es nochmals zwei neue Fälle, während am Sonntag keine Veränderung mehr gemeldet wurde. Innerhalb weniger Tage also 13 neue Fälle.

Vier neue Fälle in Vöhrenbach

Und auch in Vöhrenbach gab es vier neue Fälle, einen ersten Fall am Donnerstag und dann am Freitag drei weitere. Bleibt zu hoffen, dass nicht noch mehr Fälle im Bregtal hinzu kommen.