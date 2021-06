Donaueschingen vor 5 Stunden

Wann gibt es in Donaueschingen wieder Kino: Cinebaar und Guckloch-Kino erklären, wann es wieder etwas zu sehen gibt – und wo

So langsam erwacht der kulturelle Betrieb wieder aus dem Coronaschlaf. So auch die Kinos. Aber wann können sich Besucher dort wieder Filme anschauen? Dazu haben sich die Betreiber in Donaueschingen etwas einfallen lassen.