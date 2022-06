Donaueschingen vor 4 Stunden

Von Beruf Soldatin: Wie lassen sich Privatleben und Arbeit in der Bundeswehr vereinbaren?

Neun Jahre lang war Major Stefanie Herzer Teil des Jägerbataillons 292. Inzwischen arbeitet sie in einer Nato-Einrichtung in Lille und damit rund 500 Kilometer Luftlinie von ihrem Mann in Donaueschingen entfernt.