Die Narrenzunft Frohsinn will am 27. Februar unter Corona-Bedingungen die Fasnet feiern. Zunftmeister Michael Lehmann ist sich sicher, dass es keine Zwischenfälle geben wird und so „Wildwuchs“ verhindert werden kann.

Die Narrenzunft Frohsinn erhält für Feierlichkeiten in Donaueschingen am Fasnetsonntag einen Zuschuss von 6000 Euro von der Stadt Donaueschingen – sofern diese an dem Tag stattfinden können. Das hat der Gemeinderat Donaueschingen in seiner