Bagger, Flüsse, Kiesberge: Was am Zusammenfluss von Breg und Brigach gerade neu gestaltet wird, lässt sich am besten aus der Luft betrachten: Andernfalls würde man sich auch nasse Füße holen. Schauen Sie hin! Wir haben eine Drohne fliegen lassen. Alle Bilder von Christian Haas, I AM HYDRO