Donaueschingen vor 2 Stunden

Patrick Schmoll wechselt in den Ruhestand – Was er zu Online, der Nachfolge und seinem Beruf sagt

Das Modehaus Schmoll führte er bereits in der dritten Generation, jetzt will der Inhaber aufhören. So geht es für das Geschäft in der Donaueschinger Innenstadt nun weiter.