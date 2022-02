2022 soll wieder Fasnet gefeiert werden. Zwar nicht wie vor der Pandemie – aber zumindest ähnlich. Dazu hat der Frohsinn einen besonderen Tag geplant. Und so soll der genau ablaufen.

Die Fasnetzeit steht unmittelbar bevor. Und auch wenn sie sicher nicht so wird wie vor der Pandemie, so wird sie wohl auch nicht wie jene im Jahr 2021. Damals fiel sie mitten in den Lockdown, Veranstaltungen waren undenkbar. Und über die närrischen