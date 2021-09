In der Donaueschinger Ran-Tankstelle hat man regelmäßig mit Kunden zu tun, die Ärger machen. Dort gilt die Devise, immer deeskalierend aufzutreten. Aber hat der Vorfall in Rheinland-Pfalz dennoch etwas verändert? Der SÜDKURIER hat sich umgehört.

Der Vorfall in Idar-Oberstein hat in Deutschland für einen Schock gesorgt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei habe dort ein 49-Jähriger auf einen 20-jährigen Kassierer in einer Tankstelle geschossen. Der kam dabei ums Leben. Der Auslöser: