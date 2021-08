Mein erstes Auto: Jörg Mietz lackierte seinen Audi 80 komplett um in Signalrot und Schwarz

An sein erstes Auto kann sich Jörg Mietz noch gut erinnern, es war ein Audi 80. Das Dach war hellbau-metallic, unten war er goldfarben. Jörg Mietz hat ihn aber gleich signalrot umlackiert und die Chromleisten in Schwarz. So schuf er eine