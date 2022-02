Donaueschingen vor 30 Minuten

Kaum lokalisierbarer Stromschaden nervt Anwohner in Aasen

Am Samstag war in einer Straße plötzlich der Strom weg. Mitarbeiter vom Betreiber NetzeBW suchten am Montag nach der Ursache. Vergeblich. Er geht dem Fehler auch am Dienstag nach.