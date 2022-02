Donaueschingen vor 4 Stunden

In Furtwangen gibt es die Donauquellstadt-Schilder schon: Wann kommen sie in Donaueschingen?

Die Zusatzbezeichnung Donauquellstadt darf von beiden Städten geführt werden. Donaueschingen ist damit allerdings nicht so richtig einverstanden. Was tut sich in der Sache?