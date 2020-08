350 Arbeitsplätze sollen abgebaut werden: Das hatte IMS Gear im Mai angekündigt. Die Verhandlungen zwischen Unternehmenslei­tung und Arbeitnehmervertreter sind nun abgeschlossen und die Ergebnisse wurden in verbindliche Ver­einbarungen gegossen. Allerdings: Anstatt der angekündigten 350 Stellen geht es nun nur noch um einen betriebsbe­dingte Arbeitsplatzabbau von 144 Stellen, wie das Management, der Betriebsrat und die Industrie­gewerkschaft Metall (IG Metall) jetzt gemeinsam mitteilten.

Mit Blick auf die Sozialverträglichkeit setze das Unternehmen zudem auf die ein­vernehmliche Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Kombination mit angemes­senen Abfindungsregelungen und bietet allen vom Stellenabbau betroffenen Mitarbeitern den Übergang in eine Transfergesellschaft an.

Das Ziel: Personalkosten um 25 Millionen Euro zu reduzieren

„Das Ziel unserer Verhandlungen war es, unsere Kostenstruktur an die geänderte Marktsituation anzupassen. Es galt, die Personalkosten um 25 Millionen Euro zu reduzieren, was rein rechnerisch einem Abbau von bis zu 350 Stellen entspro­chen hätte. Dabei mussten wir einerseits sicherstellen, dass die Kernkompeten­zen von IMS Gear und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens – Stichworte: tiefes Entwicklungs-Know-how, eine große Fertigungstiefe, Prozess­kompetenz und Internationalisierung – erhalten bleiben. Andererseits sollte der unvermeidliche Stellenabbau möglichst sozialverträglich ausfallen“, erklärt IMS Gear-Vorstand Wolfgang Weber. Dieser Interessenausgleich sei, so Weber wei­ter, mit den zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmervertretung getroffe­nen Vereinbarungen gewährleistet.

Das bestätigt der IMS Gear-Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Harter: „IMS Gear bewegt sich derzeit in einem schwierigen konjunkturellen Fahrwasser und muss wieder stabil auf Kurs gebracht werden. Dennoch war es unsere feste Absicht, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern, den Stellenabbau auf ein absolut erfor­derliches Minimum zu reduzieren und soziale Härten weitestgehend auszuschlie­ßen. Das ist uns, denke ich, gelungen.“