Sommerzeit ist Grillzeit. Zwar hat die Virus-Pandemie unseren Alltag kräftig durcheinandergewirbelt und Großveranstaltungen wie Konzerte zum Erliegen gebracht. Gegen ein Fleisch frisch vom Grill ist dagegen auch in Donaueschingen nichts einzuwenden. Im privaten sowie im öffentlichen Raum darf man sich in Baden-Württemberg seit dem 1. Juli mit insgesamt 20 Personen treffen – die Corona-Verordnung macht das möglich.

Beatrix Grüninger, Pressesprecherin der Stadtverwaltung Donaueschingen, teilt auf SÜDKURIER-Nachfrage mit: „Für die Grillhütten bei uns gibt es Benutzungshinweise, die zu beachten sind.“ So seien die Grillhütten und deren Inventar schonend zu behandeln und in einem sauberen Zustand zu verlassen. „Beim Umgang mit den Feuerstellen ist die notwendige Sorgfalt walten zu lassen. Feuer darf nur an den für diesen Zweck vorgesehenen Stellen gemacht werden und ist am Ende vollständig abzulöschen“, erklärt Grüninger. Die Benutzer müssen sich ihr zufolge so verhalten, dass Störungen – insbesondere Lärmbelästigungen – vermieden werden. Wichtig: „Holz zum Befeuern der Grillstätten muss selbst mitgebracht werden. Unrat und Müll sind nach der Nutzung selbst zu entsorgen“, so die Sprecherin.

Vandalismus ist durchaus Thema

„Im Zusammenhang mit der Vermietung der Grillhütten gibt es so gut wie keine Probleme mit Sachbeschädigungen oder Vermüllung“, sagt Beatrix Grüninger. Außerhalb der Vermietungen komme es dagegen „leider immer wieder zu Vandalismus-Schäden und Müllansammlungen“. Warum? Die Grillhütten sind laut der Sprecherin zwar abgeschlossen, aber frei zugänglich. Außerdem liegen sie meist abseits. Gleichzeitig betont Grüninger jedoch: „In den vergangenen Monaten gab es erfreulicherweise keine Schadensfälle oder Müllprobleme zu vermelden.“

Sieben Standorte auf einen Blick: Hier kann in der Nähe gebrutzelt werden Amalienhütte auf dem Schellenberg Die Nutzung ist nur ganztägig möglich. Hüttenwart Hartmut Werner berichtet auf Nachfrage, dass sich die Menschen wegen der Corona-Pandemie durchaus noch etwas zurückhalten. „Eine Zeit lang war die Hütte komplett zu. Aktuell ist die Nachfrage noch nicht besonders hoch, aber an den Wochenenden ist die Hütte meist vermietet.“ Dem Hüttenwart gefällt an der Grill- und Schutzhütte auf dem Schellenberg in erster Linie die Aussicht. Betzenbühlhütte in Aufen Wegen der überdachten Hütte ist dieser Standort auch bei schlechtem Wetter eine Option. Ansprechpartner Christoph Meyer sagt: „Die Hütte ist schlicht und weg vom Verkehr. Familien mit Kindern sind hier ungestört.“ Weil reichlich Platz geboten sei, könne man ohne Probleme Autos abstellen. Wegen der Corona-Bestimmungen war die Betzenbühlhütte eine Zeit lang gar nicht vermietet worden. „Jetzt wird sie wieder frequentiert, aber gerade Ausflüge von Schulklassen fallen natürlich weg“, so Meyer. Seit wenigen Wochen würden bei ihm wieder mehr Anfragen eingehen, zum Beispiel wegen Geburtstagsfeiern. Eichbuckhütte in Wolterdingen Die Besonderheit dieses Standorts ist die Chemietoilette. Ansprechpartner Markus Schrenk sagt: „Die Hütte ist erst seit ein paar Wochen wieder offen. Reservierungen kommen schon wieder rein, aber Schulklassen etwa fallen zurzeit weg.“ Weil sich wegen der aktuellen Corona-Verordnung maximal 20 Personen gleichzeitig treffen dürfen, muss Markus Schrenk einer größeren Gruppe auch durchaus mal absagen. Das Plus der Eichbuckhütte? „Definitiv die tolle Aussicht und das ruhige Ambiente“, so der Hüttenwart. Rund herum sei viel Platz – beispielsweise zum Parken. Betreiber der geschlossenen Hütte ist die Ortsverwaltung Pfohren. Über Margit Hirt lässt diese verlauten, dass seit dem 1. Juli wieder vermietet wird. Der Veranstalter trage die Verantwortung für die Umsetzung und Einhaltung der aktuell geltenden Abstandsregelungen und Hygienevorschriften. Die Besonderheit an der Pfohrener Grillstelle sei der „tolle Blick über die Baar„. Außerdem gebe es noch zwei neue Spielgeräte und die Grillhütte sei beheizbar. Parkplätze stehen Margit Hirt zufolge in unmittelbarer Nähe zur Verfügung, aber: „Das Befahren des Grillplatzes ist nur zum Be- und Entladen gestattet.“ Grillstelle in Aasen Der Grillplatz liegt in der Nähe der Aussiedlerhöfe. Die Nutzung ist kostenlos. Rebberghütte in Grüningen Anbieter an diesem Standort ist die Ortsverwaltung Grüningen. Wendthütte in Neudingen Die geschlossene Hütte muss über Otto Huber angemietet werden. Der Grillplatz ist öffentlich, hierfür ist keine Anmeldung nötig. „Momentan gibt es nahezu keine Nachfrage“, erzählt der Hüttenwart. Der Standort sei nicht ganz so populär, weil es kein fließendes Wasser und keine Toilette gebe. „In den vergangenen beiden Jahren lief es mäßig, davor wurde die Hütte gut genutzt.“ Im März habe es Anfragen gegeben, doch wegen Corona hätten sich diese zerschlagen. Das Gelände sei vor allem für Neudinger Vereine ein Treffpunkt.

Betreut werden die Grillhütten von Hüttenwarten, die sich um den Belegungsplan kümmern und die Hütten an Mieter übergeben. Nach jeder Veranstaltung, so Beatrix Grüninger, machen diese zusammen mit dem Mieter einen Kontrollgang und nehmen die Hütte wieder ab. „Dabei ist die Hütte in einem sauberen und unbeschadeten Zustand zu übergeben. Auch außerhalb der Hütte muss der Mieter nach der Benutzung für Sauberkeit sorgen. Wenn alles in Ordnung ist, erhält der Mieter die Kaution zurück.“

Neben den Kontrollgängen durch den Hüttenwart werden die Grillhütten regelmäßig von Mitarbeitern der Technischen Dienste kontrolliert und gereinigt – während der Sommermonate einmal pro Woche, über den Winter in reduzierter Form. Auf zusätzliche Meldungen und Hinweise von Verunreinigungen wird umgehend reagiert, so Grüninger.

Hütten werden in Schuss gehalten

„Der letzte Neubau einer Grillhütte liegt 15 Jahre zurück. Damals wurde die Eichbuckhütte in Wolterdingen nach einem Brand wieder neu aufgebaut“, so Grüninger. 2007 sei die Sanierung der Amalienhütte gefolgt. „Sonstige Instandsetzungen erfolgen nach Bedarf oder Meldungen.“ Zuletzt sei 2018 und 2019 die Grillhütte in Pfohren instand gesetzt worden.