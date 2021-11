Am zweiten Prozesstag zum Handel mit über 1,6 Tonnen Drogen im Raum Donaueschingen haben am Landgericht Konstanz erstmals Zeugen ausgesagt. Darunter waren auch zwei Zollfahnder, die als Teil der zuständigen Ermittlungskommission „Tiberius“ über die Fahndungen aufklärten. Die Erklärung hinter dem Namen der Ermittlungskommission sorgte im Sitzungssaal für einen Lacher – sowohl bei Anwälten als auch bei den Angeklagten.

Die Stahlkette seiner Fußfesseln schwang zwischen seinen Beinen hin und her, als Justizbeamte den Hauptangeklagten in den Sitzungssaal führten. Der 39-Jähige ging in Trippelschritten Richtung Anklagebank. Trotz der Schrittbeschränkungen ging er aber