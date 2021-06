Donaueschingen vor 31 Minuten

Die Ersten warten bereits um 7 Uhr: Impfaktion in den Donauhallen läuft geordnet ab

In Villingen blieben am Samstag, 19. Juni, zahlreiche Impfdosen übrig. Deshalb haben die Verantwortlichen mehr Impfstoff im Gepäck als gedacht. Zwischen 9 und 20 Uhr werden Interessierte am Sonntag, 20. Juni, in Donaueschingen mit Astrazeneca geimpft – ohne Termin.