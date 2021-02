Donaueschingen Nur für Abonnenten vor 27 Minuten

Das sagen Friseurin, Erzieherin, Einzelhändler und Elterbeirätin aus Donaueschingen zu den anstehenden Lockerungen der Corona-Verordnung

Es gibt eine Aussicht auf Lockerungen: Am 22. Februar sollen Grundschulen und Kitas schrittweise wieder öffnen, am 1. März dürfen Friseure wieder an die Haare ihrer Kundschaft. Das sagen Betroffene aus Donaueschingen zu den anstehenden Änderungen.