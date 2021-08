Lange war die Einrichtung vor einer Infektion mit dem Coronavirus verschont. Im Frühjahr schlug es jedoch zu – und das kurz nach den ersten Impfungen im Haus. Nun steht noch eine Herausforderung an: die Verlegung nach Königsfeld.

Was für ein Jahr für die Mitarbeiter und Bewohner der Mediclin Seniorenresidenz. Wie so viele Altenpflege-Einrichtungen war auch jene vom Coronavirus getroffen. In der Mediclin traf das allerdings besonders hart, trat die erste Infektion doch kurz