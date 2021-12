Die Donaueschinger Feuerwehr bedankt sich mit Geschenken und einer exklusiven Rundfahrt bei der kleinen Luisa aus Trossingen, die ihre Geburtstagskuchen den Einsatzkräften bei einem Brand an der Mühlenstraße am 3. Oktober spendiert hat.

Anfang Oktober hat es in einer Garage in der Donaueschinger Mühlenstraße gebrannt. Ein Mann hatte dort geschweißt und dabei sein Auto in Brand gesetzt. Für die Feuerwehr ein nicht zu unterschätzender Einsatz, bei dem Eile geboten war.Mitteilung der