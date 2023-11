Donaueschingen vor 1 Stunde

Bauarbeiten an der Irma-Brücke: Droht hier bald eine erneute Sperrung?

Autofahrer und Passanten wundern sich. An der Irmabrücke in Donaueschingen wird wieder gebaut. Dabei wurde das Bauwerk erst vor kurzer Zeit grundlegend saniert. Wir klären auf, was hier gemacht wird.