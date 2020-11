Bereits das dritte Tier wurde in diesem Jahr mit exakt den selben Krankheitssymptomen in Brigachtal aufgefunden. Auf der Straße, ohne Reaktion, mit Krampfanfällen. Nun stellte sich heraus, dass ein neuartiges Rattengift die Ursache ist. Und noch ein Problem scheint in Brigachtal wieder aufzuflammen: wilde Katzen.

Eine Katze läuft torkelnd über eine Straße, fällt um und bleibt liegen. Diese Situation hat eine Anwohnerin in Brigachtal am Montagabend in Brigachtal-Kirchdorf beobachtet. Um 22.30 Uhr geht bei der Tierrettung Südbaden in Radolfzell der Notruf ein.