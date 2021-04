In der Gemeinschaftspraxis von Andrea Ulrich und Ralf Bennetz in Klengen könnten sie pro Woche 100 Dosen verimpfen. Für die kommende Woche bekommen sie gerade einmal 36. Was das für die Ärzte und die Patienten bedeutet. Ein Ortsbesuch.

24 Dosen hat Ralf Bennetz am Freitagvormittag in der Gemeinschaftspraxis Ulrich/Bennetz in Klegen noch zu verimpfen. Um 11:15 Uhr geht es los. Dreieinhalb Stunden wird es wohl dauern, sagt er. Mit der Sprechstunde könnte es knapp werden. In der