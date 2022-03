Ein Bräunlinger organisiert eine Hilfsaktion für ukrainische Flüchtlinge. Mit drei Bussen will er 180 Frauen und Kinder nach Deutschland bringen. Wer steckt hinter der Aktion? Und wie geht es für die Menschen weiter?

Nach zahlreichen Solidarität- und Spendenaktionen der Baaremer in den vergangenen Tagen hat der Bräunlinger Jürgen Braun nun handfeste Hilfe für Ukrainer organisiert: Am Freitagabend ist er mit drei Bussen an die ukrainische Grenze gestartet, um 180