Nach nur einem Jahr gibt es einen erneuten Pächterwechsel im ehemaligen Strandcafé am Kirnbergsee. Wir verraten, was Gäste und Einheimische dort jetzt erwartet.

Unter dem neuen Namen Restaurant & Eiscafé am See bieten Joana und Lucian Habich ab sofort deutsche und italienische Spezialitäten an. Der Einkaufsladen im Untergeschoss bleibt Einheimischen und Gästen erhalten und wird ergänzt.Erfahrener