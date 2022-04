Blumberg vor 2 Stunden

Stammtische sterben aus? In Blumberg wird bei Pino trifft sich eine bunte Mischung der Gesellschaft

Täglich gleich zweimal trifft sich der Stammtisch in Blumbergs Pizzeria Romantica. Warum bleibt die Tradition hier so rege am Leben? So erklären das die Teilnehmer.